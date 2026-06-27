«Не спешите в аптеку». Что делать, если давление зашкаливает — совет врача

Если давление никогда вас не беспокоило, а однажды тонометр показал 140 на 90 — это еще не повод ставить себе диагноз. Чтобы присвоить статус гипертоника, нужно как минимум в течение недели, а лучше десяти дней вести дневник давления. А уже потом с результатами обратиться к врачу, который должен назначить ряд исследований. Когда можно обойтись переменами в образе жизни и народными средствами, а в каких случаях без таблеток уже не обойтись, разбирался vlg.aif.ru.
От чего зависит артериальное давление: полный разбор.
Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Этот показатель постоянно меняется даже у здорового человека, но его колебания быстро возвращаются к норме.
Чтобы понять, от чего зависит давление, нужно разобраться в его физиологической основе.
Величина давления определяется тремя ключевыми показателями:
Первый — количество крови, которое сердце выбрасывает в сосуды за одну минуту. Чем сильнее и чаще оно сокращается, тем давление выше;
Второй — тонус мелких сосудов, регулирующих кровоток в тканях. Когда они сужаются, сопротивление растёт, давление повышается. Именно увеличение периферического сопротивления является основной причиной гипертонии.
Третий — объём циркулирующей крови — чем её больше, тем давление выше. Этот фактор особенно важен.
Рост любой из составляющих ведёт к росту давления.
Что вызывает скачки и в чём причина гипертонии.
Давление колеблется в течение суток. Оно повышается при физической нагрузке, стресс, гневе, страхе, волнении, меняется в зависимости от времени суток, снижаясь ночью.
На давление влияют кофе, крепкий чай, алкоголь и даже обильная еда — оно может временно подниматься. А одна выкуренная сигарета может повысить давление на 20−30 мм рт. ст.. Но у здорового человека эти колебания быстро проходят, а у гипертоников скачки могут быть резкими и опасными.
Организм поддерживает давление в рабочем диапазоне с помощью нескольких механизмов, которые работают на разных скоростях:
Первый — быстрая регуляция: работает нервная система, счёт идёт на секунды.
Второй — гормональная регуляция, речь идёт о минутах и даже часах.
Третий — долгосрочная регуляция, в течение дней и лет.
Если механизмы регуляции нарушаются, развивается стойкая гипертония. У этого явления несколько причин. В числе неизменяемых факторов — возраст, наследственность и пол: до 40 лет гипертония чаще у мужчин, после — у женщин. В числе факторов, зависящих от образа жизни — лишний вес, малоподвижный образ жизни, избыток соли, курение и алкоголь, хронический стресс и недосып.
Дневник давления и медобследование.
Чтобы определиться с тем, связаны ли скачки давления с гипертонией или есть другая причина, для начала нужно завести дневник давления, поясняет врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Павлова. В него следует вносить утренние и вечерние показатели.
Давление нужно мерять сидя, после пятиминутного отдыха, поставив ноги на пол и опершись прямой спиной на спинку стула. Манжету крепят на голой руке на уровне сердца.
«С дневником давления нужно обратиться к врачу. Он должен назначить анализы крови на глюкозу, креатинин, определить скорость клубочковой фильтрации, чтобы отследить работу почек. Также смотрим ТТГ — тиреотропный гормон, Т3св и Т4св, так как часто причина мягкой гипертонии — сбой эндокринной системы, оцениваем уровень калия и магния», — цитирует эксперта «Доктор Питер».
Хорошо сделать электрокардиограмму, УЗИ сердца, чтобы выяснить, в каком состоянии его стенки, обследовать глазное дно — при стойком повышении давления в нём будут изменения, а также провести суточное мониторирование давления. Если среднее давление за сутки ниже 130 на 80, гипертонии нет.
Когда не обойтись без таблеток.
Обязательные лекарства требуются, если у пациента:
утолщение стенки сердца и увеличение левого желудочка, что подтверждено УЗИ и на ЭКГ;
изменения в глазном дне;
повышение артериального давления фиксируется в ходе суточного мониторинга.
сахарный диабет или хроническая болезнь почек, при которых давление нужно держать строго ниже 130 на 80;
перенесенный инфаркт или инсульт в анамнезе и плохая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям;
ситуация не меняется в течение трёх—шести месяцев при изменении образа жизни.
«Опасения: если начал пить таблетки, то сяду на них навсегда — необоснованны. Ведь умываетесь и чистите зубы вы тоже ежедневно — это гигиена, без нее нельзя. То же самое с едой, которая поддерживает организм постоянно. Так и с таблетками для стабильного давления», — говорит медик.
Дозировку можно будет немного снизить, если давление стабилизируется, но препарат должен быть в крови постоянно — только так он работает. При этом здоровый образ жизни никто не отменял, подчёркивает врач.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как здоровью сосудов поможет скумбрия и почему она полезнее красной рыбы.