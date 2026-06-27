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В больнице югорского Мегиона начали проводить гимнастику для сотрудников

Инициатива направлена на профилактику заболеваний и снижение уровня стресса.

Источник: Национальные проекты России

Ежедневную производственную гимнастику для сотрудников начали проводить в больнице города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Инициатива направлена на сохранение здоровья медицинского персонала, профилактику профессиональных заболеваний и снижение уровня стресса на рабочих местах. Для сохранения опорно-двигательного аппарата, зрения и нервной системы отделение медицинской профилактики организовало короткие 5−10-минутные перерывы для физкультминуток. Кроме того, регулярная физическая активность на рабочем месте снижает уровень профессионального выгорания и повышает общую производительность труда.

«Здоровье наших сотрудников — это фундамент качественной и безопасной медицинской помощи. Мы видим, что даже кратковременная регулярная физическая активность значительно улучшает самочувствие коллектива, повышает концентрацию внимания и создает позитивный рабочий климат. Мы гордимся, что наши сотрудники с таким энтузиазмом поддержали эту инициативу», — отметил главный врач Мегионской городской больницы Денис Прымха.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.