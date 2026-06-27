Нижегородская область отмечает День молодежи

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня праздник самых ярких и амбициозных. День молодежи — это время тех, кто готов менять мир вокруг себя, несмотря на любые вызовы. Нижегородские ребята делом доказывают свой потенциал. Только за прошлый год 164 молодых нижегородца выиграли федеральные гранты на общую сумму более 134 млн рублей. «Наши таланты стали лучшими в самых престижных проектах страны: “Студвесна” и “Твой ход”;волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ, конкурс “Большая перемена”, — сказал глава региона. Он отметил, что для молодежи открыты все двери, в том числе благодаря нацпроекту “Молодежь и дети”. Это реальный шанс реализовать самую смелую идею — от волонтерского стартапа до технологического бизнеса.»Сохраняйте в душе драйв, легкость и любопытство. А мы всегда поддержим ваши начинания!" — прозвучал главный посыл праздника.