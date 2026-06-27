Названы лучшие школы Нижегородской области по итогам Всероссийской олимпиады

По словам министра образования Михаила Пучкова, наиболее успешные результаты в этом году показал лицей № 40, учащиеся которого завоевали пять дипломов различного уровня. Он отметил, что такие достижения стали итогом многолетней системной работы школы и региональной поддержки талантливых детей. Подготовка к олимпиадам ведется не только в образовательных учреждениях, но и на специальных программах, где школьники учатся решать задачи повышенной сложности.