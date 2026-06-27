Названы лучшие школы Нижегородской области по итогам Всероссийской олимпиады

Министерство образования Нижегородской области определило самые активные школы региона по итогам участия учеников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В число лидеров вошли лицей № 40 Нижнего Новгорода, лицей № 3 Сарова, Сосновская средняя школа № 1, школа № 22 Дзержинска с углубленным изучением французского языка и лицей-интернат «Центр одарённых детей». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Нижегородской области.
По словам министра образования Михаила Пучкова, наиболее успешные результаты в этом году показал лицей № 40, учащиеся которого завоевали пять дипломов различного уровня. Он отметил, что такие достижения стали итогом многолетней системной работы школы и региональной поддержки талантливых детей. Подготовка к олимпиадам ведется не только в образовательных учреждениях, но и на специальных программах, где школьники учатся решать задачи повышенной сложности.
Большой вклад в подготовку участников внес региональный центр развития талантов «Вега». За учебный год здесь провели более 30 интенсивных образовательных модулей по различным предметам. Особенно заметен рост результатов нижегородских школьников по информатике и экономике, а успехи ребят стали возможны благодаря работе опытных наставников.
По итогам заключительного этапа ВсОШ представители Нижегородской области завоевали 27 дипломов, включая четыре победы и 23 призовых места. В лицее № 40 рассказали, что ключ к успеху — раннее выявление талантов, десятки дополнительных спецкурсов, занятия с преподавателями вузов и нестандартные форматы обучения, которые помогают школьникам не просто готовиться к олимпиадам, а развивать исследовательское мышление и интерес к науке.