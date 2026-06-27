Финдиректора и двух подельников задержали за мошенничество на 14 млн рублей

По версии полиции, фигуранты изготовили поддельные документы и переоформили на третье лицо три квартиры в жилом комплексе на улице Стрелецкой, принадлежавшие строительной фирме. После этого недвижимость продали, а деньги поделили между собой. Ущерб компании превысил 14 млн рублей.