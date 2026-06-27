Финдиректора и двух подельников задержали за мошенничество на 14 млн рублей

двух его подельников. Их подозревают в мошенничестве.
По версии полиции, фигуранты изготовили поддельные документы и переоформили на третье лицо три квартиры в жилом комплексе на улице Стрелецкой, принадлежавшие строительной фирме. После этого недвижимость продали, а деньги поделили между собой. Ущерб компании превысил 14 млн рублей.
Следственный отдел по Ленинградскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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