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В амфитеатре Волгограда 27 июня отменили дискотеку выпускников

В Волгограде отменили одно из главных мероприятий Дня молодежи.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградских выпускников в 2026 году оставили без дискотеки в амфитеатре. Ежегодное мероприятие, которое проходит на этой площадке в День молодежи уже несколько лет, отменили утром 27 июня 2026 года. По версии организаторов — из-за неблагоприятных погодных условий, хотя дождь по прогнозам в Волгограде ожидается только ночью.

По информации администрации города, в пережившем ночную ракетную атаку Волгограде утром начались мероприятия ко дню молодежи на разных площадках, в том числе в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Власти подготовили большую программу для молодежи. В ЦПКиО пока об отмене вечерней дискотеки и других активностей не сообщали, выпускников и всех остальных приглашают на пенные вечеринки, концерт в 16.00 на главной сцене и дискотеку в 20.00 с любимыми треками всех поколений.