В амфитеатре Волгограда 27 июня отменили дискотеку выпускников

По информации администрации города, в пережившем ночную ракетную атаку Волгограде утром начались мероприятия ко дню молодежи на разных площадках, в том числе в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Власти подготовили большую программу для молодежи. В ЦПКиО пока об отмене вечерней дискотеки и других активностей не сообщали, выпускников и всех остальных приглашают на пенные вечеринки, концерт в 16.00 на главной сцене и дискотеку в 20.00 с любимыми треками всех поколений.