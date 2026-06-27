Тройняшки из Сочи закончили школу с золотыми медалями

Тройня из Сочи с успехом закончила школу. Выпускники Виолетта, Виктория и Дмитрий Панкевич по праву получили золотые медали за успешную учебу. Ребята не только хорошо учились, но занимались спортом и были активистами.
С окончанием школы тройняшек поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
«Это прекрасный пример того, как целеустремленность и любовь к знаниям ведут к успеху. Желаю им удачи на новом этапе жизни и осуществления всех планов!», — написал в соцсетях глава Кубани.
Ребята уже определились с выбором профессии. Виолетта планирует стать инженером, Виктория медиком, а их брат Дима — дата-инженером.
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