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Тройняшки из Сочи закончили школу с золотыми медалями

В Сочи тройняшки закончили школу с красными аттестатами.

Источник: Вениамин Кондратьев

Тройня из Сочи с успехом закончила школу. Выпускники Виолетта, Виктория и Дмитрий Панкевич по праву получили золотые медали за успешную учебу. Ребята не только хорошо учились, но занимались спортом и были активистами.

С окончанием школы тройняшек поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Это прекрасный пример того, как целеустремленность и любовь к знаниям ведут к успеху. Желаю им удачи на новом этапе жизни и осуществления всех планов!», — написал в соцсетях глава Кубани.

Ребята уже определились с выбором профессии. Виолетта планирует стать инженером, Виктория медиком, а их брат Дима — дата-инженером.

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