Ремонт Парашютной улицы завершили в Приморском районе

На участке протяженностью более 7 километров (от Долгоозерной улицы до Кольцевой автодороги) заменили дорожное покрытие, а также бортовые камни. Специалисты произвели фрезерование старого асфальта, уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части, выполнили локальный ремонт тротуаров, нанесли свежую разметку с использованием термопластичных материалов, восстановили нарушенное благоустройство и установили пешеходные ограждения. Общая площадь обновленного покрытия превысила 200 тысяч квадратных метров.