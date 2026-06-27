В нижегородском университете «НЕЙМАРК» прошел День открытых дверей

«Университет “НЕЙМАРК” не следует трендам, а формирует их. Мы стремимся сделать образование максимально практико‑ориентированным. В этом году мы увеличили число сетевых программ до девяти, расширили партнерскую сеть и предусмотрели гранты на обучение и проживание в коливингах. Гранты будут распределяться по итогам конкурса с учетом баллов ЕГЭ, результатов олимпиад и личных достижений абитуриентов», — отметил и. о. ректора университета «НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.