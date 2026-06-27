В нижегородском университете «НЕЙМАРК» прошел День открытых дверей

День открытых дверей в университете «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде посетили более 500 человек. Организация была создана по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Гости мероприятия узнали о направлениях обучения, условиях грантовой поддержки и особенностях приемной кампании 2026−2027 учебного года. Преподаватели и эксперты представили девять сетевых программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Также посетители получили консультации по вопросам поступления, встретились со студентами университета, пообщались с академическими руководителями образовательных программ и представителями компаний‑партнеров.
«Университет “НЕЙМАРК” не следует трендам, а формирует их. Мы стремимся сделать образование максимально практико‑ориентированным. В этом году мы увеличили число сетевых программ до девяти, расширили партнерскую сеть и предусмотрели гранты на обучение и проживание в коливингах. Гранты будут распределяться по итогам конкурса с учетом баллов ЕГЭ, результатов олимпиад и личных достижений абитуриентов», — отметил и. о. ректора университета «НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.