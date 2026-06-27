В Беларуси появились дроны с громкоговорителями — как реагировать

В Беларуси будут использоваться дроны с громкоговорителями. Об этом предупредили в Брестском областном управлении МЧС.
Так, в Беларуси спасатели особое внимание уделяют местам отдыха у воды, с наступлением жары организованы ежедневные рейды. МЧС совместно с ОСВОД и милицией патрулируются места массового отдыха. Причем в ведомстве обратили внимание на то, что на стихийных пляжах чаще всего происходят трагедии.
Для их предотвращения, в том числе, на Брестчине спасатели стали использовать дроны с громкоговорителями.
— Для предупреждения граждан задействуется механизм радиоперехвата, используются беспилотные летательные аппараты с громкоговорителями, — рассказали в областном управлении МЧС.
Поэтому на пляжах белорусы могут услышать БПЛА, который будет транслировать обращение: «Внимание, купание запрещено. Данное место небезопасно». После этого рекомендуется прислушаться к предупреждению.
Во время таких рейдов также отдыхающим вручают тематические обучающие брошюры и памятки. Особое внимание уделяют несовершеннолетним, которые находятся у воды без присмотра взрослых. При грубых нарушениях возможны штрафы.
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