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В Беларуси появились дроны с громкоговорителями — как реагировать

Белорусов предупредили об использовании дронов с громкоговорителями.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут использоваться дроны с громкоговорителями. Об этом предупредили в Брестском областном управлении МЧС.

Так, в Беларуси спасатели особое внимание уделяют местам отдыха у воды, с наступлением жары организованы ежедневные рейды. МЧС совместно с ОСВОД и милицией патрулируются места массового отдыха. Причем в ведомстве обратили внимание на то, что на стихийных пляжах чаще всего происходят трагедии.

Для их предотвращения, в том числе, на Брестчине спасатели стали использовать дроны с громкоговорителями.

— Для предупреждения граждан задействуется механизм радиоперехвата, используются беспилотные летательные аппараты с громкоговорителями, — рассказали в областном управлении МЧС.

Поэтому на пляжах белорусы могут услышать БПЛА, который будет транслировать обращение: «Внимание, купание запрещено. Данное место небезопасно». После этого рекомендуется прислушаться к предупреждению.

Во время таких рейдов также отдыхающим вручают тематические обучающие брошюры и памятки. Особое внимание уделяют несовершеннолетним, которые находятся у воды без присмотра взрослых. При грубых нарушениях возможны штрафы.

А еще в Беларуси у дорог появились говорящие столбики — вот для чего.

И здесь мы рассказали, что происходит на подъезде к Беловежской пуще, где недавно открыли музыкальную дорогу.

Напомним, экстремальная жара из Европы с 26 июня накрывает и Беларусь: чего ждать от температурных рекордов.

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