В Толкаевке Оренбургской области дети провели пешеходную экскурсию

Исследователи из медиацентра «Пульс школы» провели пешеходную экскурсию для школьников в селе Толкаевке Оренбургской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Сорочинского городского округа.
Юные экскурсоводы Ксения Бахаева и Ольга Богословская рассказали, откуда пошло название села. Ребята увидели старинные камни-хранители у домов на улице Фадеева и посетили дом, где когда-то бывал известный писатель. Особый интерес вызвали мосты: автомобильный, соединяющий «Русский край» с мордовскими улочками, и романтичный «Мишин мост».
Также школьники заглянули в действующую церковь святого Спиридона и услышали историю утраченного, но постепенно возрождающегося Михайло-Архангельского храма. Завершилась экскурсия у березы рядом с сельским Домом культуры, посаженной еще в 1827 году.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.