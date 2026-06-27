В Ростове проект фонтана на пл. Ленина включат в программу благоустройства

Как сообщил во время объезда фонтанов заместитель главы администрации Ростова по ЖКХ Станислав Марченко, в донской столице планируют восстановить ранее действующий на площади Ленина фонтан перед гостиницей «Амакс».
Уточняется, что проект фонтана намерены включить в муниципальную программу благоустройства и планиуют рассмотреть этот вопрос на заседании на городской Думы.
Концепция будет учитывать историческую преемственность и результаты народного голосования. После завершения проектирования начнут искать инвесторов.
Напомним, что ростовчане на платформе «Активный ростовчанин» выбрали концепцию воссоздания фонтана 1975 года на площади Ленина по проекту Александра Ломтева и Ольги Головиной. Но городские власти отказались от исторического варианта, так как он не соответствует действующим нормам охранных зон, доступности для маломобильных групп и благоустройства территории.
Кроме того, платформа «Активный ростовчанин» служит лишь для сбора мнений жителей донской столицы.