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В Ростове проект фонтана на пл. Ленина включат в программу благоустройства

Проект должен войти в муниципальную программу благоустройства, а также этот вопрос планируют рассмотреть на заседании городской Думы.

Как сообщил во время объезда фонтанов заместитель главы администрации Ростова по ЖКХ Станислав Марченко, в донской столице планируют восстановить ранее действующий на площади Ленина фонтан перед гостиницей «Амакс».

Уточняется, что проект фонтана намерены включить в муниципальную программу благоустройства и планиуют рассмотреть этот вопрос на заседании на городской Думы.

Концепция будет учитывать историческую преемственность и результаты народного голосования. После завершения проектирования начнут искать инвесторов.

Напомним, что ростовчане на платформе «Активный ростовчанин» выбрали концепцию воссоздания фонтана 1975 года на площади Ленина по проекту Александра Ломтева и Ольги Головиной. Но городские власти отказались от исторического варианта, так как он не соответствует действующим нормам охранных зон, доступности для маломобильных групп и благоустройства территории.

Кроме того, платформа «Активный ростовчанин» служит лишь для сбора мнений жителей донской столицы.