Суд арестовал 171 млн рублей пермского подрядчика по иску прокуратуры

Арбитражный суд Пермского края наложил арест на денежные средства пермского ООО «СТР» в размере 171,6 млн руб. Как следует из данных картотеки суда, решение было вынесено в рамках иска прокуратуры к компании и Фонду капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. Надзорное ведомство требует признать недействительными договоры более чем на 171 млн руб. на выполнение ремонтных работ в МКД и применить последствия недействительности сделок. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».