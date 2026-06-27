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Пермская галерея вошла в число лучших нестоличных музеев

Музей включили сразу в два престижных рейтинга.

Источник: Комсомольская правда

Пермская галерея вошла сразу в два престижных рейтинга: «Семь лучших художественных музеев вне Москвы и Петербурга» и «Десять новых музеев России, которые стоит посетить».

— Это признание не только нашей галереи, но и той огромной работы, которая стояла за переездом в новое здание, сохранением коллекции и созданием пространства, где искусство говорит с каждым, — говорят сотрудники галереи.

Составил рейтинги проект «Окно в Россию», который рассказывает о нашей стране на нескольких иностранных языках и помогает изучать русский язык.

— Помимо изобразительного искусства (полотен братьев Верещагиных, Василия Сурикова, Архипа Куинджи и других великих художников), здесь большое собрание прикладного искусства из Азии и античной керамики. Кроме того, здесь хранится уникальная коллекция северной деревянной скульптуры, — так оценили Пермскую галерею составители рейтинга.

Кроме Пермской галереи в число лучших нестоличных музеев вошли также Нижегородский государственный художественный музей, Серпуховский историко-художественный музей, Тверская областная картинная галерея, Самарский областной художественный музей и другие музеи.