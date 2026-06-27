В Ульяновский госпиталь ветеранов поступило новое оборудование

Всю технику разместили в новом кабинете. Он оснащен современными аппаратно‑программными комплексами для диагностики и когнитивной реабилитации, а также тренажерами для восстановления мелкой моторики и двигательных функций. Это позволит расширить спектр реабилитационных услуг и принимать пациентов не только из числа льготных категорий, но и по маршрутизации из других учреждений здравоохранения, нуждающихся в восстановительном лечении.