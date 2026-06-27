В Ульяновский госпиталь ветеранов поступило новое оборудование

Оборудование для диагностики и когнитивной реабилитации пациентов поступило в Ульяновский госпиталь ветеранов в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ульяновской области.
Всю технику разместили в новом кабинете. Он оснащен современными аппаратно‑программными комплексами для диагностики и когнитивной реабилитации, а также тренажерами для восстановления мелкой моторики и двигательных функций. Это позволит расширить спектр реабилитационных услуг и принимать пациентов не только из числа льготных категорий, но и по маршрутизации из других учреждений здравоохранения, нуждающихся в восстановительном лечении.
«Поставленное оборудование, включая компьютеризированные интерактивные программы, обеспечивает адаптивную сложность заданий и индивидуальный подход к пациентам. Мы сможем повысить доступность помощи для ветеранов, участников специальной военной операции и пожилых граждан, продлить их активное долголетие и восстановить жизненные навыки», — отметила начальник Ульяновского госпиталя ветеранов Лилия Ибрагимова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.