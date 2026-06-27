Десять электробусов будут курсировать на новом экологичном маршруте по будням

«Москва развивает наземный городской транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров. С 2018 года в столице вместо автобусов на маршруты выходят современные электробусы российского производства. Инновационная техника на электрической тяге снижает влияние на окружающую среду. Сегодня около 3 тыс. электробусов Мосгортранса обеспечивают работу свыше 280 маршрутов», — говорится в сообщении.