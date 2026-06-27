Десять электробусов будут курсировать на новом экологичном маршруте по будням

«Москва развивает наземный городской транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров. С 2018 года в столице вместо автобусов на маршруты выходят современные электробусы российского производства. Инновационная техника на электрической тяге снижает влияние на окружающую среду. Сегодня около 3 тыс. электробусов Мосгортранса обеспечивают работу свыше 280 маршрутов», — говорится в сообщении.
Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на севере столицы экологичный транспорт заменил автобусы на маршруте 672. Поездки от станции метро «Селигерская» станут еще комфортнее для жителей трех районов.
«На новом электробусном маршруте по будням будут работать 10 инновационных машин нового поколения А5. Это сделает поездки пассажиров еще комфортнее и усилит положительное влияние на окружающую среду. Продолжим развивать сеть экологичных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.
Уточняется, что маршрут проходит через: парки «Ангарские пруды» и «Вагоноремонт»; жилые кварталы у Коровинского шоссе; медучреждения.