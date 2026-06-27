В Хабаровском крае направляют 600 тонн топлива для поставок в районы

В Хабаровском крае из 178 автозаправочных станций на 108 топливо имеется в достаточном количестве, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин в своём МАХ канале.
«Напряжённой остаётся ситуация в трёх районах — Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском. Чтобы обеспечить людей бензином, мы уже заключили контракты на поставку 600 тонн топлива в эти территории. Но нужно время, чтобы доставить груз, поскольку есть очереди на отгрузку из-за ажиотажа. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, профильные ведомства ежедневно взаимодействуют с федеральным центром для стабилизации ситуации. Отмечается, что оперативные службы — МЧС, скорая помощь и пожарные — обеспечены топливом, работа общественного транспорта не нарушена.
Также указано, что часть компаний ограничила продажу топлива в канистры. «Эта мера временная», — подчеркнул губернатор.
«Понимаю, что ситуация вызывает неудобства. На этом пытаются играть, пытаются внести разлад и посеять тревогу. Прошу не поддаваться провокациям. Всю правдивую информацию будем публиковать на сайте правительства края. Мы обязательно преодолеем эти трудности», — отметил Демешин.