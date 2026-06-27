В Хабаровском крае направляют 600 тонн топлива для поставок в районы

«Напряжённой остаётся ситуация в трёх районах — Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском. Чтобы обеспечить людей бензином, мы уже заключили контракты на поставку 600 тонн топлива в эти территории. Но нужно время, чтобы доставить груз, поскольку есть очереди на отгрузку из-за ажиотажа. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно», — говорится в сообщении.