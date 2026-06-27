В минпромэнерго Ростовской области установили причины очередей на АЗС

Глава минпромэнерго подчеркнул, что власти региона оперативно реагируют на все возникающие сложности и ведут постоянный мониторинг объемов поставок. В ряде случаев, особенно на частных АЗС, наблюдается кратковременное отсутствие отдельных видов топлива, что связано как с возросшей нагрузкой на доставку, так и с рыночными механизмами закупок. При этом запасы дизтоплива и бензина у ключевых поставщиков — «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома» — достаточны для удовлетворения потребностей региона, уверены в донском правительстве.