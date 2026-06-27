В центре Волгограда отменили дискотеку для выпускников

О ливнях, сильных дождях с грозами, градом и штормовым ветром до 25 м/с специалисты волгоградского ЦГМС предупредили жителей региона накануне. Правда, по словам синоптиков, задержаться в регионе осадки должны были только лишь до сегодняшнего утра.