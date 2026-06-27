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В центре Волгограда отменили дискотеку для выпускников

Дискотеку для выпускников отменили в Волгограде из-за обещанной синоптиками непогоды. Встречу.

Дискотеку для выпускников отменили в Волгограде из-за обещанной синоптиками непогоды.

Встречу вчерашних школьников, получивших долгожданный аттестат, планировали провести в амфитеатре на нижней террасе набережной. Однако надвигающаяся стихия внесла коррективы в озвученные прежде планы.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями организаторы решили отменить мероприятие, — предупредили волгоградцев в пресс-службе мэрии.

О ливнях, сильных дождях с грозами, градом и штормовым ветром до 25 м/с специалисты волгоградского ЦГМС предупредили жителей региона накануне. Правда, по словам синоптиков, задержаться в регионе осадки должны были только лишь до сегодняшнего утра.

Фото Павла Мирошкина.