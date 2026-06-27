В Красноярском крае подросток на байке сбил 3-летнего велосипедиста

Накануне вечером в селе Идринском произошла дорожная авария, в которой пострадал 3-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе краевой ГАИ, 16-летний подросток ехал на мотоцикле Racer и сбил маленького велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали. Дорожные полицейские оперативно установили местонахождение нарушителя. Выяснилось, что у подростка отсутствует водительское удостоверение, как и документы на мотоцикл. В отношении молодого человека составили 4 административных материала, а мотоцикл поместили на спецстоянку. В отношении матери подростка также составлен административный материал, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.