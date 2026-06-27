Более 1,9 тысячи нижегородцев нашли работу прямо на ярмарке вакансий

Отдельные программы подготовили для людей старше 50 лет, ветеранов специальной военной операции и жителей с инвалидностью. Деловая часть мероприятия была посвящена ситуации на рынке труда и мерам поддержки работодателей. По сравнению с прошлым годом ярмарка не только привлекла больше участников, но и помогла трудоустроить значительно больше жителей региона.