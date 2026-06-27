В Перми из-за дождя отменили чемпионат Пермского края по баскетболу

— Игры чемпионата и первенства Перми и Пермского края по баскетболу 3×3 будут проведены в другие сроки, о них будет сообщено дополнительно, — сообщили в министерстве. — Матчи в рамках Суперфинала ПФО по баскетболу 3×3 перенесены в зал спортивного комплекса «Юность».