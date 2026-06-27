В Перми из-за дождя отменили чемпионат Пермского края по баскетболу

В эти выходные в Перми должны были одновременно состояться 5 баскетбольных турниров: чемпионат и первенство Пермского края по баскетболу 3×3, чемпионат Перми, турнир по уличному баскетболу среди семейных команд, а также соревнования среди участников боевых действий.
Центральным событием должен был стать Суперфинал турнира по баскетболу 3×3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа.
Местом проведения всех турниров предполагался стадион «Юность». Но погода внесла свои коррективы в спортивные планы. Из-за сильного дождя Минспорта отменило соревнования в рамках «Пермь Баскет».
— Игры чемпионата и первенства Перми и Пермского края по баскетболу 3×3 будут проведены в другие сроки, о них будет сообщено дополнительно, — сообщили в министерстве. — Матчи в рамках Суперфинала ПФО по баскетболу 3×3 перенесены в зал спортивного комплекса «Юность».