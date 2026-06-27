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Под Волгоградом гаишники остановили «КАМАЗ» с пьяным дальнобойщиком за рулем

Водитель грузовика привез продукты в сетевой магазин и решил выпить перед обратной дорогой.

Источник: Комсомольская правда

На посту ДПС в Волжском Волгоградской области задержали «КАМАЗ» с пьяным водителем за рулем. Гаишники остановили фуру для проверки документов и почувствовали, что от водителя несет алкоголем. Как выяснилось, дальнобойщик, который привез товары в сетевой магазин, решил снять напряжение после разгрузки машины, выполнив работу. В нетрезвом состоянии он намеревался доехать обратно до Твери, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

— Первоначально мужчина отказался от освидетельствования, однако, позднее потребовал провести исследование в медицинском учреждении, где врачом-наркологом у него было установлено алкогольное опьянение, — рассказали в полиции.

Естественно, от дальнейшего управление автомобилем опасного водителя отстранили. На него составили протокол, а грузовик задержали и поместили на штрафстоянку. Дальнобойщику — 44 года, он житель Твери.