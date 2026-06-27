Под Волгоградом гаишники остановили «КАМАЗ» с пьяным дальнобойщиком за рулем

На посту ДПС в Волжском Волгоградской области задержали «КАМАЗ» с пьяным водителем за рулем. Гаишники остановили фуру для проверки документов и почувствовали, что от водителя несет алкоголем. Как выяснилось, дальнобойщик, который привез товары в сетевой магазин, решил снять напряжение после разгрузки машины, выполнив работу. В нетрезвом состоянии он намеревался доехать обратно до Твери, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.