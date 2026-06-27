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В Саранске состоялся мастер-класс по использованию ИИ в контент-маркетинге

Участники рассмотрели построение контент-стратегии, работу с аудиторией, повышение охватов во ВКонтакте.

Мастер-класс по использованию ИИ в контент-маркетинге прошел 23 июня в саранском центре «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии.

Спикером выступил эксперт по цифровой трансформации и внедрению AI-решений Алексей Лигер. Он поделился с участниками актуальными знаниями и практическими рекомендациями, которые можно применять в работе уже сегодня.

В ходе занятия участники рассмотрели построение контент-стратегии, работу с аудиторией, повышение охватов во ВКонтакте, поиск точек конверсии и создание персонализированного контента с помощью современных AI-инструментов. Особый интерес вызвали практические кейсы по автоматизации контент-процессов и применению искусственного интеллекта для решения маркетинговых задач.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.