В Нижегородской области ввели новые правила поддержки сотрудников с детьми

Как пояснил заместитель губернатора Егор Поляков, главная цель инициативы — создать такую среду, в которой рождение ребенка не мешает профессиональному росту, а работодатели активно помогают родителям. Теперь компаниям рекомендуется внедрять конкретные меры поддержки, разделенные по уровням сложности: от простых дополнительных выходных до серьезных бонусов, таких как оплата медицинских страховок (ДМС) и прямые денежные выплаты при пополнении в семье. При этом материальная помощь при рождении ребенка стала обязательным пунктом программ, для которого в документе даже прописаны рекомендуемые минимальные суммы.