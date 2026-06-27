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На внешней стороне Садового кольца закрыли движение

МОСКВА. 27 июня. /ТАСС/. Движение закрыто по внешней стороне Садового кольца, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение закрыто: по внешней стороне Садового кольца», — говорится в сообщении.

Временные ограничения движения транспорта будут действовать в центре Москвы 27 июня в связи с проведением электрофестиваля.