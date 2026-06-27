В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошел фестиваль молодежных субкультур

Фестиваль молодежных субкультур «Мы разные, но мы вместе» состоялся в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Мероприятие объединило музыкантов, художников, танцоров, поэтов, спортсменов и волонтеров. Для них были организованы выставки, концерты, мастер-классы по игре на барабанах и актерскому мастерству и дискуссионные площадки. Участники могли познакомиться с разными культурами, обменяться идеями и найти единомышленников.
В ходе фестиваля работали интерактивные площадки, где каждый мог выразить себя через творчество, спорт или обсуждение важных тем. Танцевальные коллективы показали яркие выступления, художники создавали граффити, музыканты исполняли песни, а поэты читали стихи собственного сочинения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.