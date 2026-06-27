Аллергиков накрыл «двойной удар»: тополиный пух поднял спрос на тесты и лекарства

Продажи антигистаминных средств также выросли. За первые две недели июня их покупали на 11% чаще, чем год назад, и на 30% чаще, чем в мае. Средняя цена препаратов увеличилась на 11% и составила 194 рубля. Спрос на защитные маски снизился по сравнению с прошлым годом на 11%, но к маю вырос на 9%.