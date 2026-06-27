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В Ростовской области днем 27 июня объявили беспилотную опасность

МЧС предупредило жителей Ростовской области о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в донском МЧС.

Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Добавим, что ночью в регионе уже отражали атаку. Ракеты и дроны сбили над двумя городами, четырьмя районами области и над Таганрогским заливом.

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