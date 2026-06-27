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Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе

Два человека погибли, еще один пострадал в перевернувшейся на трассе отечественной легковушке.

Два человека погибли, еще один пострадал в перевернувшейся на трассе отечественной легковушке.

Накануне вечером 27-летний водитель за рулем «пятнадцатой» ехал по трассе «Михайловка — Даниловка — Котово». В какой-то момент молодой мужчина не справился с управлением и вылетел в левый кювет, после чего его машина перевернулась.

Последствия аварии оказались поистине плачевными. Двое пассажиров улетевшей с дороги легковушки погибли на месте. Выжить удалось лишь самому автомобилисту. С травмами его доставили в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.