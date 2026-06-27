27 июня красноярский провайдер «Орион телеком» вновь подвергся хакерской атаке. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба компании.
«У нас идет атака высокой интенсивности, под влиянием Красноярский край, другие регионы присутствия не затронуты», — добавили специалисты.
Представители провайдера добавили, что их техническая служба уже подключила «все способы защиты».
Напомним, в июне 2025 года компания подверглась мощной DDoS-атаке. Тогда абоненты остались без интернета и цифрового телевидения.
Справка:
DDoS-атака — это одна из форм кибератак, при которой перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов.