Древние курганы и поселения взяли под охрану на юге Красноярского края

В Ужурском округе Красноярского края утвердили предметы охраны для 51 объекта археологического наследия федерального значения. Об этом рассказали в Службе по государственной охране объектов культурного наследия.
В официальный перечень вошли 29 курганных групп (включая «Ашпан-4», «Кирпичики 1», «Соленое озеро 2»), 11 древних поселений, три курганных могильника и восемь одиночных курганов. Все эти объекты представляют высокую научную ценность для исследователей истории Южной Сибири.
Специалисты отмечают, что курганы и могильники служат важнейшим источником информации о погребальных комплексах эпохи раннего железного века. В свою очередь, изучение древних поселений помогает ученым восстановить картину повседневного быта и хозяйства людей прошлого.
Датировка стоянок охватывает значительный период — бронзовый и ранний железный века, а в слоях поселений «Косоголь-1» и «Косоголь-2» археологи находят артефакты, относящиеся к эпохе Средневековья. В границах этих территорий сохранились остатки хозяйственных и производственных сооружений, а также древние предметы обихода. Такие находки позволяют проследить, как менялась материальная культура местного населения в Минусинской котловине на протяжении столетий.