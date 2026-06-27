Древние курганы и поселения взяли под охрану на юге Красноярского края

Датировка стоянок охватывает значительный период — бронзовый и ранний железный века, а в слоях поселений «Косоголь-1» и «Косоголь-2» археологи находят артефакты, относящиеся к эпохе Средневековья. В границах этих территорий сохранились остатки хозяйственных и производственных сооружений, а также древние предметы обихода. Такие находки позволяют проследить, как менялась материальная культура местного населения в Минусинской котловине на протяжении столетий.