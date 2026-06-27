Совбез ООН проведет заседание из-за атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Заседание Совбеза ООН назначено на 29 июня, оно начнется в 22.00 по минскому времени. Также уже известны ключевые вопросы экстренного заседания Совбеза ООН, о котором запрашивала Беларусь.
— Участники Совбеза намерены обсудить обстоятельства инцидента и возможные меры реагирования на произошедшее, — прокомментировала исполняющая обязанности постпреда РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.
Ранее стало известно, что ООН осудила атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
И мы писали, что Россия поддержала запрос Беларуси на созыв Совбеза ООН из-за атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Напомним, 17 июня 2026 года украинский БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь).
Также сообщили, что СК России уже установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.