В Москве не допустили нарушения порядка при проведении выпускных

«Сотрудники и военнослужащие подразделений ГУ Росгвардии по Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии РФ совместно с полицейскими обеспечили общественную безопасность во время проведения праздничных мероприятий “Московский выпускной — 2026”. В мероприятиях, прошедших под контролем столичных росгвардейцев, приняли участие более 44 тысяч выпускников. Серьезных нарушений общественного порядка во время проведения праздника допущено не было», — говорится в сообщении.