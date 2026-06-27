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В Москве не допустили нарушения порядка при проведении выпускных

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 44 тыс. выпускников приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве, серьезных нарушений общественного порядка не допущено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Источник: Управление Росгвардии по Омской области

«Сотрудники и военнослужащие подразделений ГУ Росгвардии по Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии РФ совместно с полицейскими обеспечили общественную безопасность во время проведения праздничных мероприятий “Московский выпускной — 2026”. В мероприятиях, прошедших под контролем столичных росгвардейцев, приняли участие более 44 тысяч выпускников. Серьезных нарушений общественного порядка во время проведения праздника допущено не было», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, экипажи вневедомственной охраны приблизили маршруты несения службы к концертным площадкам, массовым мероприятиям и образовательным учреждениям. Специалистами инженерно-технических групп заранее были проверены территории вблизи мест скопления выпускников. Кроме того, для предупреждения возможных правонарушений спецназовцы и военнослужащие дивизии Росгвардии следили за общественной безопасностью у основных праздничных площадок.