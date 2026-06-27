В 3 медучреждения Кузбасса поступило новое оборудование

Современное оборудование получили три медучреждения Кузбасса в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в областном медицинском информационно-аналитическом центре.
Аппараты мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и МРТ поступили в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. Их стоимость составила 193 млн рублей. МСКТ предназначен для проведения исследований головного мозга и суставов, органов брюшной полости, легких и сердца. Высокоточный МРТ-аппарат оснащен сканером, который автоматически настраивается под биометрические данные пациента перед каждой процедурой.
Центр здоровья Междуреченской городской больницы получил два современных биоимпедансметра InBody. Эти устройства помогают определить количество жировых отложений, опасных для здоровья, а также объем мышечной массы и уровень гидратации организма. Оборудование поступило и в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 имени А. А. Луцика. В числе новой техники — стационарные концентраторы кислорода, вакуумная аспирационная хирургическая система и две функциональные кровати с электроприводом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.