В Барнауле состоялся фестиваль социальных предпринимателей

На мероприятии было организовано 25 интерактивных площадок от социальных предпринимателей региона. Свои проекты представили образовательные центры, школы программирования и цифрового творчества, академия шахмат, центры скорочтения и многие другие социальные предприятия края. Также проходили мастер-классы по программированию и робототехнике, сеансы одновременной игры в шахматы с юными «академиками», творческие мастерские по живописи и лепке, нейропсихологические игры и спортивные состязания.