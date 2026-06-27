В Барнауле состоялся фестиваль социальных предпринимателей

Фестиваль социальных предпринимателей «Лучше всех» прошел 25 июня в Барнауле по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
На мероприятии было организовано 25 интерактивных площадок от социальных предпринимателей региона. Свои проекты представили образовательные центры, школы программирования и цифрового творчества, академия шахмат, центры скорочтения и многие другие социальные предприятия края. Также проходили мастер-классы по программированию и робототехнике, сеансы одновременной игры в шахматы с юными «академиками», творческие мастерские по живописи и лепке, нейропсихологические игры и спортивные состязания.
Кроме того, в ходе фестиваля были подведены итоги народного голосования за лучший социальный проект года. Также там назвали победителей конкурса социально-предпринимательских проектов «Вектор добра», организованного фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.