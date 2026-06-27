Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Барнауле состоялся фестиваль социальных предпринимателей

На мероприятии было организовано 25 интерактивных площадок.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль социальных предпринимателей «Лучше всех» прошел 25 июня в Барнауле по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

На мероприятии было организовано 25 интерактивных площадок от социальных предпринимателей региона. Свои проекты представили образовательные центры, школы программирования и цифрового творчества, академия шахмат, центры скорочтения и многие другие социальные предприятия края. Также проходили мастер-классы по программированию и робототехнике, сеансы одновременной игры в шахматы с юными «академиками», творческие мастерские по живописи и лепке, нейропсихологические игры и спортивные состязания.

Кроме того, в ходе фестиваля были подведены итоги народного голосования за лучший социальный проект года. Также там назвали победителей конкурса социально-предпринимательских проектов «Вектор добра», организованного фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.