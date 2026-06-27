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Непогода испортила вечер выпускникам в Волгограде — дискотека отменяется

Мероприятие в амфитеатре на центральной набережнрой не состоится.

В мэрии Волгограда объявили — дискотеку, запланированную вечером 27 июня в волгоградском амфитеатре на нижней террасе набережной, пришлось отменить из-за непогоды.

В ЦПКиО планы пока не меняют. На вечер здесь запланирована дискотека, на которую приглашают даже тех, кто не относит себя к выпускникам (12+).

В 16:00 объявлен концерт для гостей парка (0+), а в 20:10 в кинотеатре под открытым небом, который разместится на футбольном поле, должен начаться мультфильм «Рапунцель — запутанная история» (6+).

Ранее волгоградцам предложили отметить праздник Ивана Купалы в вагоне электрички.