При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек

ВОЛГОГРАД, 27 июн — РИА Новости. Один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоград, поиски еще одного продолжаются, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.
По уточненным данным властей, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое.