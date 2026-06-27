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При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек

При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек, еще одного ищут.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 27 июн — РИА Новости. Один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоград, поиски еще одного продолжаются, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.

По уточненным данным властей, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое.