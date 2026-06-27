При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.