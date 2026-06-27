В Омской области прошел V фестиваль сибирской культуры «Слетье»

Пятый фестиваль сибирской культуры «Слетье» проходил с 19 по 21 июня в поселке Большеречье Омской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Участниками «Слетья» стали около 1000 человек. Мероприятие объединило фестиваль мужских ремесел, фестиваль урало-сибирской росписи «Разживка», гастрофест «ВКУСлетье», областной фестиваль русской культуры «Душа России», мастер-шоу «Красят все» и площадку ткачей «Пряли, клали». Также был организован гастрономический фестиваль «ВКУСлетье». Там можно было увидеть все вкусовое богатство региона. Около 30 шеф-поваров продемонстрировали гостям изобилие самобытных блюд Сибири и, в частности, чалдонской кухни.
Не менее зрелищными оказались и другие площадки. Так, состоялся конкурс урало-сибирской росписи «Дверь в традицию». Кроме того, прошли концерты самобытных творческих коллективов, мастер-классы ткачей и красильщиков. В завершение праздника на поляне за рекой «Большая» участники коллективов провели 15 сибирских орнаментальных хороводов, которые собрали около 200 человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.