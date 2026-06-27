Более 600 нижегородских пар поженились в зеркальную дату 26.06.26

В Нижегородской области был зафиксирован абсолютный рекорд свадебного сезона — в зеркальную дату 26.06.26 брак зарегистрировали более 600 пар. Об этом рассказал в МАХ губернатор Глеб Никитин.
Глава региона уточнил, что торжественные церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных площадках. Молодожёны обменялись клятвами на верхней станции Кремлёвского фуникулёра и на колесе обозрения.
«Молодые люди провели главный день своей жизни в знаковых пространствах, которые уже стали частью их общей истории», — отметил Глеб Никитин.
Он отметил, что поддержка семей остаётся приоритетным направлением работы властей региона. Она ведётся как в рамках национального проекта «Семья», так и через региональную инициативу по народосбережению — программу «Основа».
«Поздравляю всех, кто сказал друг другу “да” в этот красивый день!» — подытожил Глеб Никитин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что летний дворик Дома Сироткина стал площадкой для выездных свадеб.