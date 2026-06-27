Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Таганрога сообщила об угрозе применения беспилотников

Объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Таганрогу. Об этом на своей странице в МАХ сообщила глава города Светлана Камбулова.

Объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Таганрогу. Об этом на своей странице в МАХ сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку, — подчеркнула градоначальник. — В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования — 112».

Госпожа Камбулова попросила горожан проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 26 на 27 июля вражеские дроны военные уничтожили над шестью муниципалитетами Дона и Таганрогским заливом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше