Глава Таганрога сообщила об угрозе применения беспилотников

Объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Таганрогу. Об этом на своей странице в МАХ сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку, — подчеркнула градоначальник. — В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования — 112».
Госпожа Камбулова попросила горожан проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 26 на 27 июля вражеские дроны военные уничтожили над шестью муниципалитетами Дона и Таганрогским заливом.
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