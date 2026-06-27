В Свердловской области подвели итоги конкурса «Лидеры Уральского профтеха»

Награждение победителей конкурса «Лидеры Уральского профтеха» состоялось 23 июня в Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Победителем в номинации «Лидер качества образования» стал Екатеринбургский торгово-экономический техникум, в номинации «Лидер чемпионатного движения» — Екатеринбургский экономико-технологический колледж. Лучшим в номинации «Лидер цифровизации» признан Нижнетагильский колледж транспорта, а в номинации «Лидер в развитии кадрового потенциала» — Каменск-Уральский политехнический колледж. «Лидером социальной активности» стал Свердловский областной педагогический колледж.
Каждый техникум-победитель получил средства на развитие материально-технической базы и реализацию новых проектов. Для лучших студентов и педагогов запланирована поездка в Казань. Также награды получили 30 студентов, добившихся высоких результатов в учебе, научной деятельности, спорте, творчестве и общественной работе. Кроме того, были отмечены 10 педагогических работников, которые внесли вклад в развитие системы среднего профессионального образования и воспитание студентов.
«Сегодня мы отмечаем окончание учебного года в системе среднего профессионального образования. Позади у ребят демонстрационные экзамены и процедуры итоговой аттестации. Впереди — получение дипломов и трудоустройство. Мы чествуем студентов, которые добились высоких результатов, педагогических работников и образовательные организации, ставшие лучшими по итогам года», — отметила первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.