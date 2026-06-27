В Свердловской области подвели итоги конкурса «Лидеры Уральского профтеха»

Каждый техникум-победитель получил средства на развитие материально-технической базы и реализацию новых проектов. Для лучших студентов и педагогов запланирована поездка в Казань. Также награды получили 30 студентов, добившихся высоких результатов в учебе, научной деятельности, спорте, творчестве и общественной работе. Кроме того, были отмечены 10 педагогических работников, которые внесли вклад в развитие системы среднего профессионального образования и воспитание студентов.