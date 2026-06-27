В Нижнем Новгороде открыли центр развития промышленной робототехники

«В новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на наших производителей — тех, кому предстоит их внедрять. Но, пожалуй, самое важное — это подготовка кадров. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.