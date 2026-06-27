В Нижнем Новгороде открыли центр развития промышленной робототехники

Центр развития промышленной робототехники начал работать на базе Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева. Он был создан по национальному проекту «Средства производства и автоматизации», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«В новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на наших производителей — тех, кому предстоит их внедрять. Но, пожалуй, самое важное — это подготовка кадров. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Генеральным партнером стал Горьковский автомобильный завод. Ключевым направлением взаимодействия с предприятием будет автоматизация производственных и логистических процессов с использованием отечественных робототехнических комплексов. Завод выступит не только инвестором, но и технологическим полигоном для отработки инновационных решений.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.