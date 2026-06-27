На Дону в результате попадания дрона на территорию музея пострадали люди

В Ростовской области в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию военно-исторического музея «Самбекские высоты». Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются», — написал губернатор Дона.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь раненым.
По словам Юрия Слюсаря, детонации и пожара на территории музейного комплекса не зафиксировано.
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