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На Дону в результате попадания дрона на территорию музея пострадали люди

В Ростовской области в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию военно-исторического музея «Самбекские высоты». Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Ростовской области в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию военно-исторического музея «Самбекские высоты». Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются», — написал губернатор Дона.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь раненым.

По словам Юрия Слюсаря, детонации и пожара на территории музейного комплекса не зафиксировано.

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