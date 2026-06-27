В Ростовской области беспилотник ВСУ попал на территорию музея

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея “Самбекские высоты”, — написал он в канале на платформе “Макс”.
Слюсарь уточнил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики.
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