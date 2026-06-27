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БПЛА упал территорию музея «Самбекские высоты» под Ростовом

Люди пострадали в музее «Самбекские высоты» в результате атаки БПЛА 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 июня в результате отражения воздушной атаки беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Также известно, что детонации и пожара не было зафиксировано.

— На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим, — сказано в сообщении.

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