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В мининфраструктуры объяснили перебои с бензином на заправках Калининградской области

Резервные запасы топлива могут не успевать развозить по всем АЗС одновременно.

Источник: Клопс.ru

Резервные запасы топлива могут не успевать развозить по всем АЗС одновременно — это вызывает локальные перебои. Об этом сообщили в мининфраструктуры Калининградской области.

Жители региона пожаловались, что на ряде заправок отсутствует бензин. Очевидцы спросили, почему раньше топливо успевали доставлять без сбоев и пополняются ли сейчас резервы.

В министерстве указали, что стабильная работа АЗС в прежние периоды была связана с обычным уровнем потребления. Там напомнили, что, по словам губернатора, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из‑за увеличенной нагрузки бензин на заправках разбирают значительно быстрее.

«Есть график подвоза топлива на заправки, но из-за повышенного спроса его оперативно перестраивают и могут не успевать одновременно завозить топливо. Речь о крупных операторах», — пояснили в министерстве.

В Калининградской области ранее ввели лимиты на продажу бензина и дизеля в один бак.