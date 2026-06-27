В мининфраструктуры объяснили перебои с бензином на заправках Калининградской области

В министерстве указали, что стабильная работа АЗС в прежние периоды была связана с обычным уровнем потребления. Там напомнили, что, по словам губернатора, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из‑за увеличенной нагрузки бензин на заправках разбирают значительно быстрее.