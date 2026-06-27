Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристические бинокли омского производства будут поставлять в Белоруссию

Аппараты оснащены автофокусом, антивандальной защитой и возможностью подключения платежных сервисов.

Источник: Национальные проекты России

Омская область начнет экспортировать туристические бинокли в Республику Беларусь в соответствии с целями национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра «Мой бизнес».

В ходе бизнес-миссии предприниматель Игорь Зубенко договорился с белорусской частной организацией на поставку биноклей. Его компания производит в Омске автоматические бинокли для парков, набережных, заповедников, смотровых площадок и других туристических пространств. Они оснащены автофокусом, антивандальной защитой и возможностью подключения платежных сервисов.

«Поставки биноклей будут вестись под заказ. Оборудование планируется использовать как на объектах бюджетных учреждений, где посетители смогут пользоваться биноклями бесплатно, так и на коммерческих площадках с возможностью оплаты просмотра банковской картой. При этом речь идет не только о металлической конструкции и оптике, но и о программном обеспечении, которое является частью решения», — отметила руководитель центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше