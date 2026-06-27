Туристические бинокли омского производства будут поставлять в Белоруссию

«Поставки биноклей будут вестись под заказ. Оборудование планируется использовать как на объектах бюджетных учреждений, где посетители смогут пользоваться биноклями бесплатно, так и на коммерческих площадках с возможностью оплаты просмотра банковской картой. При этом речь идет не только о металлической конструкции и оптике, но и о программном обеспечении, которое является частью решения», — отметила руководитель центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова.