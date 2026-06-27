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В Ростовской области не зафиксировали пожар из-за попадания БПЛА в музей

Слюсарь: в Ростовской области не зафиксировали возгорания после атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Детонации и пожара не зафиксировано в результате попадания БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В субботу Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки.

«Детонации и пожара не зафиксировано», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».

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