В Ростовской области не зафиксировали пожар из-за попадания БПЛА в музей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Детонации и пожара не зафиксировано в результате попадания БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки.
«Детонации и пожара не зафиксировано», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».
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