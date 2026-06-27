В Волжском пройдет фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100

Фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100 состоится 15−16 августа в городе Волжском Волгоградской области. Он пройдет при поддержке национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
В этом году центральным объектом станет сцена, построенная из 150 тонн вторичного металла. Тема фестиваля — «Био-Панк» как синтез технологий, урбанистики, природы и осознанного потребления. Программа включает беговые дневные и ночные дистанции, бэкярд, проект «Остров трейл», турниры по фиджитал-спорту, кроссфит, падел-теннис, бои на песке и панкратион.
Также гостей ждут чемпионат по крику, пенная вечеринка, ретрогейминг, караоке, зоны радиоуправления, семейные арт-лаборатории и цирковые перформансы. Главная сцена будет стилизована под гигантский индустриальный орган с дымящимися трубами. Всего в течение двух дней выступят более 30 артистов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.